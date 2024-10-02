В Лас-Вегасе женщина украла из похоронного бюро гроб с останками человека

47-летняя американка Патрисия Сьерра в Лас-Вегасе вынесла из похоронного бюро гроб с останками человека, сообщает Zakon.kz.

По информации KLAS-TV, похитительница вытряхнула из гроба содержимое, но затащить добычу домой сил у нее не хватило и она оставила вместилище на пороге.

Для чего женщина совершила поступок, непонятно. На допросе Сьерра призналась, что в тот день выпила шесть бутылок пива, приняла психоактивные вещества и перестала понимать, что происходит. Она согласилась признать вину в обмен на более легкое наказание, поэтому ей грозит только условный срок.



Как уточняется, в рамках досудебного соглашения женщина должна пройти лечение от наркотической зависимости, подключиться к электронному мониторингу, чтобы за ее передвижениями могли следить, и периодически сдавать тесты на содержание наркотиков в крови. Если Сьерра снова примет запрещенные вещества или нарушит какой-то другой пункт соглашения, ее заключат в тюрьму не менее чем на год.

В марте сообщалось, что в Казахстане изменили правила захоронения на кладбищах.