Презентована книга, посвященная роли Елбасы в конституционном строительстве Казахстана 

Книга будет доступна в библиотеках страны, а также на сайтах Конституционного Совета и Фонда Нурсултана Назарбаева.

1 июля 2020 года состоялась онлайн-презентация книги "Роль Первого Президента Республики Казахстан в конституционном строительстве независимого Казахстана: уроки Елбасы", сообщает zakon.kz.

Организаторами выступили Конституционный Совет и Фонд Нурсултана Назарбаева.

Книга подготовлена к юбилею Первого Президента Республики и издана в рамках реализации Национального плана мероприятий по проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан. Она повествует о выдающейся роли Первого Президента в подготовке и реализации Основного Закона, выстраивании современной политико-правовой системы страны.

Открывая презентацию, Председатель Конституционного Совета К. Мами отметил, что принятие в 1995 году решения о разработке новой Конституции стало одним из смелых решений Первого Президента Республики. Последующее одобрение Конституции на референдуме 30 августа придало ей высшую легитимность. Стратегия Елбасы и воля народа Казахстана слились в единое целое. Четверть века показала эффективность и прогрессивность Конституции Республики Казахстан. Все успехи независимого Казахстана коренятся в ее высоком качестве, верности провозглашенным в ней ценностям, которые отвечают чаяниям большинства граждан страны, отметил спикер.

Согласно программе выступили представители авторского коллектива - заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева И.Рогов, член Конституционного Совета В.Малиновский и Директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Университета КАЗГЮУ С.Ударцев.

В своем выступлении И.Рогов сказал, что вся новейшая история конституционного строительства в стране неразрывно связана с именем Нурсултана Назарбаева, который является Отцом-основателем современного Казахстана и его политико-правовой системы. Творчески заимствуя зарубежный опыт и передовые правовые технологии, опираясь на отечественную юридическую мысль, Елбасы создал, с одной стороны отвечающую современным международным стандартам, а с другой – суверенную, истинно казахстанскую новую эффективную правовую систему.

Высокую оценку книге дал международный эксперт, бывший Председатель Конституционного Суда, Министр юстиции Грузии Георгий Папуашвили.

Участники презентации едины в том, что деятельность Первого Президента Республики имеет определяющее значение во всех составляющих казахстанского конституционализма. Стратегия Елбасы направлена на утверждение Казахстана в качестве демократического и правового государства.

В презентации приняли участие состав Конституционного Совета, руководители государственных структур Казахстана, а также известные отечественные и зарубежные общественные деятели и ученые.

Книга будет доступна в библиотеках страны, а также на сайтах Конституционного Совета и Фонда Нурсултана Назарбаева.

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