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Главный санврач Алматы Бекшин заразился коронавирусом

Заболевание протекает без симптомов.

Фото : Акимат Алматы1 июля 2020, 13:10

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Жандарбек Мухтарович Бекшин в течение недели с момента получения положительного результата теста на КВИ находится на домашнем карантине. Заболевание протекает без симптомов, в легкой форме, состояние здоровья удовлетворительное. Продолжает работу дистанционно, - говорится в сообщении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Сегодня, 1 июля, стало известно, что заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса. У него тоже была бессимптомная форма заболевания.


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