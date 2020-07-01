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Вице-премьер Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса

О том, что он заболел, стало известно 18 июня.

Фото : СЦК1 июля 2020, 11:23

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса, передает zakon.kz.

У Ералы Лукпановича тест через 10 дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе, - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

18 июня Тугжанов сообщил, что у него выявили бессимптомную форму коронавирусной инфекции.

В Казахстане коронавирусом заразились первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали вылечился от коронавирусной инфекции 22 июня. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Айтурган Азимжанова


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