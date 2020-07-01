Вице-премьер Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса

О том, что он заболел, стало известно 18 июня.

Фото : СЦК

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса, передает zakon.kz. У Ералы Лукпановича тест через 10 дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе, - сообщили в пресс-службе премьер-министра. 18 июня Тугжанов сообщил, что у него выявили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. В Казахстане коронавирусом заразились первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Пресс-секретарь Президента Берик Уали вылечился от коронавирусной инфекции 22 июня. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Айтурган Азимжанова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке