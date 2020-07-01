Вице-премьер Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса
О том, что он заболел, стало известно 18 июня.
Фото : СЦК1 июля 2020, 11:23
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса, передает zakon.kz.
У Ералы Лукпановича тест через 10 дней лечения дал отрицательный результат. Он приступил к работе, - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
18 июня Тугжанов сообщил, что у него выявили бессимптомную форму коронавирусной инфекции.
В Казахстане коронавирусом заразились первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Пресс-секретарь Президента Берик Уали вылечился от коронавирусной инфекции 22 июня. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Айтурган Азимжанова
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030085-d599f1334dd913e9b603b93eb7ffa361
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...