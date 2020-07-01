Смерть семи беременных от коронавируса прокомментировали в Актобе

Информация не соответствует действительности.

В Актобе прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе, передает zakon.kz.

На брифинге советник акима Актюбинской области по вопросам здравоохранения Асет Калиев опроверг данную ранее информацию о смерти беременной женщины от коронавируса, а также слухи о смерти семи будущих мам от этой инфекции.

Одна беременная у нас умерла, к сожалению, в инфекционной больнице, мы об этом сообщали ранее. Но у нее лабораторно ПЦР коронавирусная инфекция не подтверждена.У нее была пневмония, от нее возникла дыхательная недостаточность. К сожалению, женщину мы потеряли. Это не седьмая беременная, всего один случай. Поэтому те цифры (прим.: 7 умерших беременных) не соответствуют действительности, - сказал Калиев.

При этом он отметил, что поступающие к ним с пневмонией берутся на учет и проводится эпидемиологическое расследование, проверяются члены семьи.

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