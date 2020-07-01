У 21 младенца выявили коронавирус в Казахстане

Всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, которые родили 167 здоровых новорожденных.

У 21 младенца при рождении выявили коронавирус в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, которые родили 167 здоровых новорожденных.

Новорожденных, у которых коронавирусная инфекция передалась от мамы - было 21, но они все выздоровели и выписались, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!