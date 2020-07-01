У 21 младенца выявили коронавирус в Казахстане
Всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, которые родили 167 здоровых новорожденных.
Фото : 1777.ru1 июля 2020, 13:23
У 21 младенца при рождении выявили коронавирус в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.
По ее словам, всего за период пандемии было выявлено 1 085 беременных с коронавирусной инфекцией, которые родили 167 здоровых новорожденных.
Новорожденных, у которых коронавирусная инфекция передалась от мамы - было 21, но они все выздоровели и выписались, - сообщила Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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