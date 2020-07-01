Следует принять меры по стабилизации курса тенге - Токаев

Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке.

Глава государства принял отчет Национального банка, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении, опубликованном на Акорде, Президент Казахстана заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня, о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации его антикризисных инициатив, планах на второе полугодие 2020 года и принимаемых мерах по обеспечению финансовой стабильности в условиях пандемии коронавируса.

В своем выступлении глава государства отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики в текущих условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года фундаментальные тенденции на международных рынках. Новая Стратегия должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.

Президент поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка продолжить реализацию Дорожной карты по итогам AQR и предусмотреть проведение оценки качества отечественного банковского сектора на периодической основе.

Важным вопросом Касым-Жомарт Токаев назвал стабильность обменного курса.

Подчеркиваю необходимость слаженной работы Правительства и Национального банка в этом вопросе. Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке. Национальному банку следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса, - дал поручение глава государства.

Кроме того, Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка поручено держать на постоянном контроле вопрос беззалогового потребительского кредитования.

Мировые тенденции и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных технологий в финансовой сфере. В связи с этим Президент поручил Национальному банку совместно с Правительством и МФЦА утвердить Концепцию развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года.

В завершении Президент пожелал плодотворной работы Национальному банку на новом месте его дислокации и выразил уверенность, что это событие заметно укрепит финансовый сектор столицы, повысит слаженность работы с Правительством и МФЦА.

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