Укрепление тенге: что будет с курсом доллара на следующей неделе

На текущей неделе доллар снизился до 439 тенге. Продолжится ли укрепление тенге и что будет с курсом доллара на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара 10 мая немного снизился по сравнению с началом недели и составил 439,40 тенге. В обменных пунктах страны доллар продается в среднем в пределах 439-440 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Что поддержало нацвалюту?

По словам аналитика Анны Бодровой, позитивно влияет на формирование курса активное участие Нацбанка РК в бюджетных трансфертах из Нацфонда.

"Внутренний рынок получает достаточное количество долларовой ликвидности, что становится мощнейшей опорой для курса тенге. Импортеры полностью удовлетворены поступлениями. Такая ситуация абсолютно благоприятна для курса тенге". Анна Бодрова

При этом отношение к риску на глобальном уровне выглядит адекватным, что также способствует росту курса тенге, считает аналитик.

Эксперт подчеркнула, что основная причина подорожания тенге все же монетарная. Поэтому, как только операции Нацбанка в бюджетных целях сократятся, курс тенге начнет коррекцию, предполагает Анна Бодрова.

Нефтяной фактор

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко добавила, что нефтяные котировки, которые растут третью сессию подряд, также поддерживают тенге. Это происходит на фоне снижения ожиданий перемирия на Ближнем Востоке, а также потенциального роста спроса на нефть со стороны Китая и США, говорит эксперт.

"Арабо-израильские переговоры в Каире не увенчались успехом: Израиль продолжил атаки на Рафах, даже несмотря на угрозы США прекратить поставки оружия Тель-Авиву. В то же время снижение коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели и статистика КНР о заметном приросте импорта нефти в апреле могут косвенно свидетельствовать о повышении спроса на сырье в этих странах". Зарина Скрипченко

Таким образом, при отсутствии "черных лебедей" цены на нефть могут оказать дополнительную поддержку курсу нацвалюты на следующей неделе, полагает аналитик.

При этом недавние новости о снижении суточной добычи нефти на Тенгизе на 25% в начале мая существенно не повлияют на валютный курс.

"Снижение добычи нефти в стране, безусловно, влияет на объемы поступающей экспортной валютной выручки и, соответственно, на ее предложение на локальном рынке. Однако, во-первых, это влияние происходит с определенным временным лагом в зависимости от сроков оплаты экспортных контрактов (от трех месяцев и более), а во-вторых, сокращение добычи на Тенгизе носит временный характер и связано с плановыми ремонтными работами". Зарина Скрипченко

Помимо названных факторов, на следующей торговой неделе на курс нацвалюты могут оказывать влияние геополитические причины, баланс спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов, а также индекса доллара США, который реагирует на ожидания инвесторов относительно монетарной политики Федрезерва. На внутреннем рынке курс тенге будет находиться под влиянием торгового баланса, спроса нерезидентов на казахстанские ГЦБ и нетто-продаж инвалюты Нацбанком.

В целом, ожидания по валютам на новую неделю выглядят следующим образом: доллар США проторгуется в границах 437-445 тенге, евро – 465-480 тенге, рубль – 4,70-4,90 тенге, китайский юань – 60-62 тенге.

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