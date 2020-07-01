Усиленный карантин в Шымкенте продлен до 20 июля

Продолжается ограничение деятельности ряда субъектов предпринимательства.

С 24 июня в Шымкенте были усилены карантинные меры. Постановлением главного санврача города Абдиманапа Тулебаева карантинные меры продлятся до 20 июля, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, в Шымкенте приостановлена деятельность:

- дошкольных организаций; организаций внешкольного дополнительного образования

- всех спортобъектов (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны). За исключением спортивных баз, аккредитованных в НОК только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио

- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных кабинетов

- компьютерных клубов, бильярдов, букмекерских

- бань, спа-салонов, массажных кабинетов, саун

- киосков по продаже мороженого и фаст-фуда

- автомоек, за исключением отдельно стоящих на самообслуживании

- кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок, батутов, ярмарок, фуд-кортов при ТРЦ и ТД

- объектов общепита, за исключением летников или в режиме доставки.

Не будут работать религиозные объекты, кинотеатры,театры, выставки.

Автосалоны, непродовольственные торговые объекты, ТРЦ, ТЦ и ТД, химчистки, прачечные, мастерские, ателье, работать будут в будние дни с 9 до 18.00 часов, в выходные - не будут работать.

Все рынки, продовольственные и непродовольственные, оптовки, будут работать с 6.00 до 13.00 в будние дни, суббота-воскресенье - не работают.

Летники будут работать с 9 утра до 21.00, только в будние дни.

Отдельно стоящие супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты и магазины у дома будут работать в будние дни с 10.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 18.00.

Посещение мест массового скопления, в том числе парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки, площади, запрещено.

В обычном режиме продолжат работать АЗС, магазины при АЗС, СТО, шиномонтажные, мойки самообслуживания.

Общественный транспорт в будние дни будет работать с 7 утра до 11, и с 17.00 до 20.00 часов. В выходные его работа будет приостановлена.

Компании и госорганы со штатным расписанием более 30 человек, должны перевести 80% сотрудников на удаленку.

Предыдущие постановления главного санварча города, от 10, 24, 30 мая, и 7, 19, 23 июня утратили силу.

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