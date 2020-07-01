Токаев поручил ускорить проверку ломбардов

На основе анализа итогов проверок необходимо внести предложения по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций, сообщает zakon.kz.

Президент считает не менее ответственной задачей повышение прозрачности деятельности в финансовом секторе, что является особенно актуальным в связи с активизацией мошеннических действий со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций.

Я поручал провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций и представить информацию о состоянии этой сферы. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю Агентству совместно с Генеральной прокуратурой внести предложения по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год.

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