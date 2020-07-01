Канал незаконного распространения религиозных материалов выявлен в Северном Казахстане

Всего с начала года выявлены семь аналогичных правонарушений.

В Северо-Казахстанской области стражи порядка выявили канал незаконного распространения религиозных материалов, сообщает zakon.kz.

Осуществляя контроль за соблюдением религиозного законодательства Управление по противодействию экстремизму Департамента полиции Северо-Казахстанской области выявил с начала года семь правонарушений.

Так, в ходе мониторинга видеохостинга “YouTube” выявлен факт распространения видеоматериалов религиозного характера.

По данному факту установлен 50-летний житель города Петропавловск, в отношении которого собран административный материал. Решением Специализированного административного суда горожанин привлечен к административному штрафу на сумму более 132 тысяч тенге с приостановлением деятельности по распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания сроком на три месяца.

К административному штрафу в размере 50 МРП привлечены две жительницы Петропавловска, которые оказывали услуги нетрадиционного лечения граждан по методу запрещенного в РК оккультно-мистического религиозного течения “Ата-Жолы”.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно Закону РК “О религиозной деятельности и религиозных объединениях”, распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного значения допускается только в культовых зданиях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами помещениях.

- Работа в данном направлении будет вестись на системной основе, - прокомментировал исполняющий обязанности начальника УПЭ ДП СКО Алмас Шитканов. - По выявленным с начала года семи фактам шестеро лиц привлечены к административному штрафу от 50 до 100 МРП. Один материал находится на экспертизе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!