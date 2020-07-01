Правила выбора зарубежных управляющих пенсионными активами ЕНПФ утвердили в Казахстане

Так, совокупный размер активов клиентов, имеющихся под управлением у потенциального внешнего управляющего (в том числе активы на консультационном обслуживании) - не менее эквивалента 25 миллиардов долларов США.

Постановлением правления Национального банка РК от 15 июня 2020 года утверждены Правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, передает zakon.kz.

Так, для выбора внешних управляющих по глобальным мандатам обязательными требованиями к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами, являются:

- опыт работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать пенсионные активы Фонда - не менее 10 лет, из которых не менее 5 лет опыта работы по объявленному мандату, либо если потенциальный внешний управляющий имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты - не менее 5 лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 процентов охвата глобального мандата.

Допускается исчисление опыта работы потенциального внешнего управляющего с учетом опыта работы юридических лиц, входящих с ним в группу компаний;

- совокупный размер активов клиентов, имеющихся под управлением у потенциального внешнего управляющего (в том числе активы на консультационном обслуживании) - не менее эквивалента 25 миллиардов долларов США;

- совокупный размер активов клиентов по рассматриваемому мандату, имеющихся под управлением у потенциального внешнего управляющего - не менее эквивалента 1 миллиарда долларов США, либо если потенциальный внешний управляющий имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты - не менее эквивалента 1 миллиарда долларов США по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 процентов охвата глобального мандата.

Также для выбора внешних управляющих по специализированным мандатам обязательными требованиями к ним являются:

- опыт работы потенциального внешнего управляющего с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать пенсионные активы Фонда - не менее 5 лет, из которых не менее 3-х лет опыта работы по объявленному мандату, либо если потенциальный внешний управляющий имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты - не менее 3-х лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 процентов охвата глобального мандата.

Допускается исчисление опыта работы потенциального внешнего управляющего с учетом опыта работы юридических лиц, входящих с ним в группу компаний;

- совокупный размер активов клиентов, имеющихся под управлением у потенциального внешнего управляющего (в том числе активы на консультационном обслуживании) - не менее эквивалента 1 миллиарда долларов США;

- совокупный размер активов клиентов по рассматриваемому мандату, имеющихся под управлением у потенциального внешнего управляющего - не менее эквивалента 150 миллионов долларов США.

Объем пенсионных активов, передаваемых одному внешнему управляющему, не превышает 50 процентов от объема активов в инвестиционном управлении по рассматриваемому мандату, имеющихся под управлением такого внешнего управляющего.

При этом допускается обращение уполномоченного подразделения к клиентам потенциального внешнего управляющего с запросом о результатах и качестве управления активами клиентов.

Подготовленное уполномоченным подразделением заключение по длинному списку, содержащее сравнительный анализ предложений потенциальных внешних управляющих и рекомендации по их выбору, представляется на рассмотрение председателю Национального банка, который по результатам рассмотрения одобряет короткий список потенциальных внешних управляющих с наиболее выгодными предложениями путем наложения резолюции к заключению уполномоченного подразделения.

Уполномоченное подразделение проводит переговоры с потенциальными внешними управляющими из короткого списка для целей улучшения условий предложений внешних управляющих.

Полностью с постановлением можно ознакомиться здесь.

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