"Капитан Америка" пришел на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Мужчину в костюме пропустили в избирательный пункт, затем он вышел, сказав, что ему не позволили проголосовать.

В России проходит голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. На одном из избирательных участков появился "Капитан Америка", передает zakon.kz.

Кадры появились в телеграм-канале LIFE SHOT.

Капитан Америка пытался проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Но ему не позволили, расценив это как "иностранное вмешательство", - сказано в описании.

На видео видно, что мужчину в костюме пропустили в избирательный пункт, затем он вышел, сказав, что ему не позволили проголосовать. Так ли это на самом деле, неизвестно.

А в Барнауле на голосование привели медведицу.

Она так хотела проголосовать, что залезла на стол одного из членов избиркома и выхватила ручку. Но бюллетень без документов не дают даже таким милашкам. Вместе с Глашей пришли и сотрудники барнаульского зоопарка, где животное числится. По их словам, при помощи медведицы они хотели сделать процесс голосования более запоминающимся, - отмечено в описании к видео на LIFE SHOT.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится до 1 июля. Предлагается изменить сразу 22 статьи Основного закона страны, но проголосовать россияне смогут либо сразу за весь пакет поправок, либо против всех их.

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