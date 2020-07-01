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Путин проголосовал по поправкам к Конституции. Видео

Путин был без маски и перчаток, однако перед приходом российского лидера помещение продезинфицировали.

Фото : скриншот видео1 июля 2020, 16:18

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук. Видео публикует RT, передает zakon.kz.

На этом участке он традиционно голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня. Путин был без маски и перчаток, однако перед приходом российского лидера помещение продезинфицировали.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке заметили "Капитана Америку".

На видео видно, что мужчину в костюме пропустили в избирательный пункт, затем он вышел, сказав, что ему не позволили проголосовать. Так ли это на самом деле, неизвестно.


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