Путин проголосовал по поправкам к Конституции. Видео

Путин был без маски и перчаток, однако перед приходом российского лидера помещение продезинфицировали.

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук. Видео публикует RT, передает zakon.kz.

На этом участке он традиционно голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня. Путин был без маски и перчаток, однако перед приходом российского лидера помещение продезинфицировали.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке заметили "Капитана Америку".

На видео видно, что мужчину в костюме пропустили в избирательный пункт, затем он вышел, сказав, что ему не позволили проголосовать. Так ли это на самом деле, неизвестно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!