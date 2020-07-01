В Halyk Arena в Алматы развернут госпиталь: известны детали

Секции и арендаторы переедут в Almaty Arena.

Временный госпиталь для алматинцев, пострадавших от коронавирусной инфекции, будет открыт на базе спортивного комплекса Halyk Arena. О том, куда переедут спортивные секции и как будет работать новая временная больница, выяснил zakon.kz.

В связи с наблюдающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Управлением общественного здоровья города Алматы принято решение о развёртывании на территории спортивного комплекса Halyk Arena временного госпиталя для инфекционных больных.

Управляющая компания "M-Line Property Management", которой спортивное сооружение было передано в доверительное управление, отметила, что действующие спортивные секции, в том числе арендаторы комплекса Halyk Arena, получат возможность переместиться на территорию комплекса Almaty Arena.

Зная, как важно нашим спортсменам не прерывать тренировок и не нарушать сроков подготовки к соревнованиям, а также осознавая необходимость занятий спортом для формирования и укрепления естественного иммунитета граждан, мы приглашаем арендаторов Halyk Arena рассмотреть возможность временного переезда на Almaty Arena". В то же время прилагаются максимальные усилия, чтобы все работы по трансформации Halyk Arena в госпиталь и обратному перевоплощению комплекса в спортивное сооружение, были проведены максимально аккуратно, с соблюдением всех положенных технологий и санитарных норм. Мы активно участвуем в процессе организации госпиталя, не просто предоставляя для этого пустые места, но и обеспечивая комфорт, приемлемый климат, необходимые санитарные зоны, клининг и техническую поддержку помещений, - сообщили в компании.

Горожан просят доверять лишь информации из официальных источников и не верить множеству распространяемых предположений и домыслов по ситуации вокруг арены.

23 июня руководитель управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров сообщил, что рассматриваются варианты открытия до 500 коек на базе Halyk Arena, а в дальнейшем, в случае крайней необходимости, будут рассматриваться варианты открытия временного госпиталя для лечения COVID-19 на Almaty Arena.

Альберт Ахметов

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