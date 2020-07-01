В Алматы из ТРЦ АДК эвакуировали людей
В полиции призвали граждан не поддаваться панике.
Фото : zakon.kz.1 июля 2020, 16:55
В Алматы из торгово-развлекательного центра АДК эвакуируют людей. Это произошло из-за того, что в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе, передает zakon.kz.
В настоящее время службы экстренного реагирования города проводят проверочные мероприятия в данном торговом центре, где по данным поступившего сообщения, якобы заложено взрывное устройство. Задействованы все экстренные службы города, произведена эвакуация посетителей и работников данного ТЦ на безопасное расстояние. Патрульные полицейские занимаются также отводом транспортных средств, - сказала официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек.
В полиции призвали граждан отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и не поддаваться панике.
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Идёт эвакуация трц АДК, подробности уточняются... актуально на 16:25
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