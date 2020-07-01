В ВКО усиливают карантин - эпидситуация в области ухудшилась

По сравнению с предыдущим месяцем отмечается рост заболеваемости в 4 раза.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Марат Исмаилов постановил сохранить ограничительные, в том числе карантинные мероприятия в регионе, сообщает zakon.kz.

Постановление сделано на основе расчетных критериев процента занятости коечного фонда (ПЗКФ) для больных COVID-19 – 59% и среднего за 7 дней значения репродуктивного числа R>1.29. Эпидситуация по коронавирусной инфекции в области ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем отмечается рост заболеваемости в 4 раза.

1. Сохранить ограничительные, в том числе карантинные мероприятия, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на всей территории Восточно-Казахстанской области до вынесения решения соответствующей Государственной комиссий по мерам противодействия распространения коронавирусной инфекции.

2. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

3. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать посредством СМИ и социальных сетей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до его официальной отмены.

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