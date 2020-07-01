Скончался известный религиозный деятель, богослов Абдугаппар Сманов

Ему было 50 лет.

Скончался директор Сарыагашского медресе-колледжа, известный религиозный деятель, преподаватель-богослов Абдугаппар Сманов, сообщает zakon.kz.

Абдугаппар Сманов был госпитализирован 30 июня, скончался 1 июля в возрасте 50 лет. Причина смерти не озвучена.

Он родился 22 февраля 1970 года в Сарыагашском районе Туркестанской области. Имел высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в качестве главного имама мечети "Таякты Эшан". Также он преподавал в медресе "Убай ибн Кааб".

С 2010 года занимал должность заместителя директора Сарыагашского медресе.

В 2016 году его назначили заместителем директора по образовательным вопросам Сарыагашского медресе-колледжа и вскоре поручили возглавить данное учебное заведение.

Абдугаппар Шакирулы внес значительный вклад в развитие религии ислам в Казахстане. Будучи членом республиканской информационно-пропагандистской группы ДУМК, побывал в ряде регионов страны, встречался с джамаатом и проповедовал основы религии ислам, занимался духовно-просветительской деятельностью среди молодежи, прививал им чувство любви и патриотизма к Родине.

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