Дополнительные инфекционные койки развернули в столице

На базе здания Рамада Плаза дополнительно будет создано 500 мест.

По поручению Главы государства акиматом города на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата столицы, на базе здания Рамада Плаза дополнительно будет создано 500 мест - 1 июля уже развернуто 250 мест.

На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница №1 полностью переведена в инфекционный стационар - 600 мест, также созданы койко-места на базе национального научного медцентра, госпиталя министерства обороны и клинического госпиталя ВОВ.

Проводятся работы по приобретению дополнительного количества аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии, концентраторов кислорода, ПЦР-тестов, медикаментов и т.д.

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