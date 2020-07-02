Опубликованы промежуточные результаты голосования в России

Подавляющее количество россиян — за поправки в Конституцию.

Обработано 42% бюллетеней общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Поправки поддержали 76% россиян, - говорится в заявлении ЦИК РФ, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

1 июля в России завершилось всенародное голосование по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента.

В Конституцию предлагается внести более 200 поправок. Они касаются государственного устройства, социальных гарантий, семейных ценностей и защиты исторической памяти.

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