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Уголовная ответственность за сбор редкого растения грозит жителю ВКО

В отношении жителя Уланского района начато досудебное расследование.

Фото : Polisia.kz.2 июля 2020, 07:00

Жителю Восточно-Казахстанской области грозит уголовная ответственность за сбор краснокнижного ревня, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции Уланского района задержан местный житель с двумя мешками редкого растения – “ревень алтайский”. При опросе установлено что гражданин К. собрал занесенный в “Красную книгу” ревень в районе гор, расположенных около сибинских озер.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений предусмотрена уголовная ответственность. В отношении жителя Уланского района начато досудебное расследование, – сообщил начальник ДП ВК Сагат Мадиев.

Ревень Алтайский принадлежит к семейству “гречишных”, редкий вид с сокращающимся ареалом. Данный вид встречается в горах Алтая, Тарбагатая и Саура. Ареал и численность сокращаются из


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