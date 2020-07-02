Здание рухнуло в Нью-Йорке

Здание восстановлению не подлежит.

Трехэтажное здание обрушилось в Нью-Йорке. Инцидент произошел в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

В здании на протяжении 36 лет располагался элитный спортзал. К счастью, из-за пандемии коронавируса оно было пустым. Пострадал один мужчина, он получил незначительные травмы.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий грохот, а затем крики. Здание, по их словам, сложилось словно карточный домик. Сообщается, что здание находилось на капитальном ремонте.

Видео с места происшествия размещены в соцсетях. На кадрах видно, что одно из угловых зданий попросту сложилось. Ближайший к нему дом не пострадал.

Здание восстановлению не подлежит.

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