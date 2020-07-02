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Планы на лето: что и где смотреть онлайн

Репертуар онлайн-трансляций рассчитан как на взрослую, так и на детскую аудиторию, чтобы на летних каникулах юные зрители могли приобщаться к высокому искусству.

Фото : Астана Опера2 июля 2020, 11:38

Более двух десятков оперных, балетных спектаклей и концертов предлагают посмотреть всем поклонникам "Астана Опера" в период летних месяцев на сайте театра, сообщает zakon.kz.

Репертуар онлайн-трансляций рассчитан как на взрослую, так и на детскую аудиторию, чтобы на летних каникулах юные зрители могли приобщаться к высокому искусству. Так, музыковеды столичного театра предлагают вниманию ребят дошкольного и школьного возраста программы из нескольких циклов: "Классика детям", "Поход в театр" и "В театр приглашают дети".

Взрослой же аудитории создадут прекрасное настроение замечательные балетные спектакли в постановке художественного руководителя балетной труппы "Астана Опера" Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой – "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Корсар" Адольфа Адана, "Шопениана" на музыку Фридерика Шопена и другие балеты в постановках знаменитых хореографов.

Оперный жанр широко представлен шедеврами национальной и западноевропейской классики: "Кыз Жибек" Евгения Брусиловского, "Абай" Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, "Шелковая лестница" Джоаккино Россини, "Тоска" Джакомо Пуччини и другими.

Проекты, реализованные в Большом зале театра главным дирижером "Астана Опера" Аланом Бурибаевым "Письма из Италии" и дирижером Абзалом Мухитдином "Восемь времен года: Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы", будут транслироваться в июле и августе. К ним прибавятся замечательные концерты, проведенные в Камерном зале "Астана Опера".

Пожалуй, одним из самых важных онлайн-событий этого лета станет трансляция оперы "Абай" Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, которая будет предложена вниманию зрительской аудитории 10 августа, в день рождения великого мыслителя, просветителя, философа, поэта Абая Кунанбаева.


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