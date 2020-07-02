Последней живой актрисе из "Унесенных ветром" исполнилось 104 года

Оливия де Хэвилленд исполнила роль Мелани Гамильтон.

Последней живой звезде фильма "Унесенные ветром" Оливии де Хэвилленд 1 июля исполнилось 104 года, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Де Хэвилленд, живущая в Париже, является последней живой звездой классической экранизации Маргарет Митчелл, в которой также сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Актриса дебютировала в кино в фильме 1935 года "Сон в летнюю ночь" в 19-летнем возрасте. Помимо роли Мелани Гамильтон в "Унесенных ветром", Оливия также играла в картинах " Одиссея капитана Блада", "Приключения Робин Гуда", "Задержите рассвет", "Каждому свое", "Наследница" и других.

В 1940 году актриса была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, но уступила награду афроамериканке Хэтти Макдэниел, сыгравшей Мамушку. Первую свою статуэтку де Хэвилленд забрала лишь в 1946 году, сыграв в фильме "Каждому свое", а вторую - три года спустя за роль в драме "Наследница".

Оливия де Хэвилленд также получила знак особо отличия В 2017 году королева Елизавета II присвоила актрисе титул Дамы - Командора Ордена Британской империи.

Актриса живет в Париже уже 50 лет. В прошлом году, на ее 103-й день рождения, в Facebook была опубликована фотография с катающейся на велосипеде Оливией.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!