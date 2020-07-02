На 14 дней в Казахстане ограничат работу общественного транспорта

Авиасообщение между регионами сохранится.

2 июля государственная комиссия под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрела меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Ограничительные меры коснулись и транспортного сообщения.

Было принято:

1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.

2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).

3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.

4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.

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