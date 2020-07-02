За поправки в Конституцию проголосовали большинство россиян

Обработаны 99,9% протоколов.

ЦИК РФ обработал 99,9% протоколов. За поправки в Конституцию России проголосовали 77,9% россиян, явка составила 64,99%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ длилось семь дней. В основной закон страны предложено внести более 200 изменений. Ключевым является "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

При этом в бюллетене нет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: "Вы одобряете изменения в Конституции РФ?". Ответить можно "да" или "нет".

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