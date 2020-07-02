Казахстан возглавил мировой рейтинг по приросту продаж и производства автомобилей

В Казахстане прирост реализации и производства автотранспорта в мае показал +19%.

Согласно данным NCSA (Ассоциации Национальных продаж автомобилей), которая занимается аналитикой автомобильной отрасли в 96 ведущих странах мира, глобальные продажи в мае показали отметку почти в 5,2 млн. единиц авто, что на 31% меньше, чем в мае 2019 года, сообщает zakon.kz.

Уровень продаж и производства автомобилей в мае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показывает отрицательные данные в США (-29%), Франции (-47%), Германии (-49%), России (-54%), Великобритании (-87%).

В то же время, в Казахстане прирост реализации и производства автотранспорта в мае показал +19%, что позволило нашей стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира.

Позитивные данные так же наблюдались всего у нескольких стран: Китай (+15%), Южная Корея (13%) и Узбекистан (+11%).

В Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса отмечают, что положительную статистику в нашей стране удалось обеспечить путем согласованных действий Правительства РК и отечественных автопроизводителей.

Так, в стране успешно функционирует Государственная программа льготного автокредитования. Кроме того, особое внимание заслуживает Программа по онлайн-регистрации транспортных средств, которая в период карантина позволила обезопасить наше население.

По данным казахстанских экспертов, в мае 2020 года в стране было приобретено 7770 единиц новых автомобилей. Лидером среди брендов стал Hyundai (1847 ед.), а среди моделей отметился Ravon Nexia R3 (1007 ед.).

Немаловажную роль в приросте статистики сыграло выход на рынок автомобилей Chevrolet, производство которых стартовало на заводе "СарыаркаАвтоПром" в пик пандемии.

А если учесть растущие экспортные поставки отечественного автопрома и эффективную работу дилеров по сервису онлайн-продаж, то лидирующая позиция Казахстана в рейтинге становится вполне объяснимой.

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