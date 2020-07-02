Как вернуть переплату по НДС: изменены правила

Это можно сделать через портал "электронного правительства".

Приказом и.о. министра финансов РК от 26 июня 2020 года внесены изменения в Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость, передает zakon.kz.

Для получения этой госуслуги налогоплательщик подает требование о возврате суммы превышения НДС, указанного в декларации по НДС за налоговый период непосредственно в налоговую или или через портал "электронного правительства".

При этом требование о возврате суммы превышения НДС, отражается в первоначальной, очередной или ликвидационной декларациях по НДС.

Если плательщик НДС не указал в декларации по НДС за налоговый период требование о возврате превышения НДС, то данное превышение зачитывается в счет предстоящих платежей по НДС или предъявляется к возврату в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги изложены в форме стандарта государственной услуги "Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета" согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Возврат превышения НДС производится на основании:

- акта тематической проверки, подтверждающего достоверность суммы превышения НДС, предъявленной к возврату, с учетом результатов его обжалования (в случае обжалования налогоплательщиком);

- заключения к акту тематической проверки в случаях, предусмотренных пунктом 13 статьи 152 Налогового кодекса.

Эти положения не распространяются при осуществлении возврата сумм превышения НДС в соответствии со статьями 433 и 434 Налогового кодекса.

Орган государственных доходов после получения требования, если иное не установлено настоящим пунктом, назначает тематическую проверку по подтверждению достоверности превышения НДС, предъявленных к возврату из бюджета, после истечения последней даты срока.

При этом тематическая проверка назначается за налоговый период в соответствии с пунктом 2 статьи 152 Налогового кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении налогоплательщиков при рассмотрении требования о возврате превышения НДС в соответствии со статьями 433 и 434 Налогового кодекса.

В случае, если установлено отсутствие на лицевом счете налогоплательщика суммы превышения НДС , либо нарушены порядок и сроки представления налоговой отчетности по НДС, установленные статьями 208, 209, 210 и 424 Налогового кодекса, органы госдоходов в течение 10 рабочих дней с даты представления декларации по НДС уведомляют об отказе в рассмотрении требования.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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