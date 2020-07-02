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Временно ограничена посадка/высадка пассажиров на станции Кульсары

Посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения.

Фото : azh.kz2 июля 2020, 14:57

На станции Кульсары временно ограничена посадка/высадка пассажиров, сообщает zakon.kz.

В соответствии с решением Главного Государственного санитарного врача Жылыойского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 07-00ч. 2 июля 2020г. до 15 июля 2020г. временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары на следующие пассажирские поезда: № 37/38 "Мангистау-Нур-Султан-Нурлы жол"; № 309/310 "Мангистау-Актобе"; № 313/314 "Атырау-Мангистау"; беспересадочные вагоны "Алматы-2-Кульсары", курсирующие в составах пассажирских поездов № 77/ 78 и № 313/314, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

Посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до/от ст. Кульсары, могут оформить возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате ж/д билетов получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета, - сообщили в пресс-службе.

В связи с коронавирусной пандемией Национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и иметь при себе средства индивидуальной защиты.


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