Двухнедельный локдаун в Казахстане. Подробности
О плане введения карантина рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.
Фото : Pixabay.com2 июля 2020, 14:59
С 5 июля в Казахстане вводятся новые карантинные ограничения. Предварительно на 14 дней, но срок может быть продлен. В СЦК прошел брифинг по данным мерам, передает zakon.kz.
О плане введения карантина в рамках мер по нераспространению КВИ рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030303-c7624bcadf2adfccd24f73c9f7b18399
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...