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Двухнедельный локдаун в Казахстане. Подробности

О плане введения карантина рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.

Фото : Pixabay.com2 июля 2020, 14:59

С 5 июля в Казахстане вводятся новые карантинные ограничения. Предварительно на 14 дней, но срок может быть продлен. В СЦК прошел брифинг по данным мерам, передает zakon.kz.

О плане введения карантина в рамках мер по нераспространению КВИ рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.


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