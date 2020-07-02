Двухнедельный локдаун в Казахстане. Подробности

О плане введения карантина рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.

С 5 июля в Казахстане вводятся новые карантинные ограничения. Предварительно на 14 дней, но срок может быть продлен. В СЦК прошел брифинг по данным мерам, передает zakon.kz.

О плане введения карантина в рамках мер по нераспространению КВИ рассказали заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения Алексей Цой.

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