Казахстанцев начнут штрафовать за нарушение карантина

С 5 июля вводятся ряд ограничений.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил о внедрении в законодательство нормы о штрафах для нарушителей карантинного режима в Казахстане, предает zakon.kz.

Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП, субъекты предпринимательства - от 230 МРП и выше. Соответствующий нормативно-правовой акт будет принят уже на этой неделе, - сообщил заместитель премьер-министра.

Он напомнил, что с 5 июля вводится ряд ограничений, в частности, на прогулки группами более 3 человек, общественный транспорт будет работать с ограничениями по времени. О других ограничениях читайте здесь.

Добавим, что размер МРП с 1 апреля составляет 2 778 тенге. 30 МРП - 83340 тенге, 230 МРП - 638 940 тенге.

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