Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцев начнут штрафовать за нарушение карантина

С 5 июля вводятся ряд ограничений.

Фото : pixabay.com2 июля 2020, 15:14

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов сообщил о внедрении в законодательство нормы о штрафах для нарушителей карантинного режима в Казахстане, предает zakon.kz.

Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП, субъекты предпринимательства - от 230 МРП и выше. Соответствующий нормативно-правовой акт будет принят уже на этой неделе, - сообщил заместитель премьер-министра.

Он напомнил, что с 5 июля вводится ряд ограничений, в частности, на прогулки группами более 3 человек, общественный транспорт будет работать с ограничениями по времени. О других ограничениях читайте здесь.

Добавим, что размер МРП с 1 апреля составляет 2 778 тенге. 30 МРП - 83340 тенге, 230 МРП - 638 940 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты