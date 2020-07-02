Усиление карантина: ездить между регионами на личном транспорте можно

Авиасообщение между регионами будет сохранено на прежнем уровне, но с некоторыми условиями.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в стране во время усиленного карантина, который начнется 5 июля, допускается передвижение на личном транспорте между регионами, передает zakon.kz.

Авиасообщение между регионами будет сохранено на прежнем уровне без увеличения направления и кратности авиарейсов. Объем пассажирских и железнодородных перевозок будет сокращен. Прекращаются автобусное междугородние перевозки. Допускается передвижение личного автотранспорта между регионами. Работа общественного транспорта будет сохранена с ограничениями по времени, - сказал он.

Сегодня, 2 июля, на заседании Госкомиссии с участием премьер-министра Аскара Мамина стало известно о карантинных мерах, которые вводят с 5 июля на 14 дней.

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