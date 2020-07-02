Почему локдаун будет длиться только 2 недели, объяснили в Минздраве

Была задача минимизировать передачу вируса среди населения.

Вице-министр здравоохранения Ералы Тугужанов объяснил, почему локдаун будет длиться только две недели. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz.

Чиновник ответил на вопрос журналиста: Почему было принято решение о двухнедельном карантине, а не о четырехнедельном? Не делается ли это для того, чтобы в итоге продлить карантин, но не заплатить людям деньги ввиду потери заработка?"

- Я думаю, здесь искать ничего не надо, здесь конкретно… вы знаете, были несколько разных вариантов разработано. А почему пошли именно по пути двухнедельных ограничительных мер. Во-первых, была задача минимизировать передачу вируса среди населения, особенно при социальных контактах. А второе, инкубационный период заболевания составляет 2 недели. Это важный период, который мы должны учесть. Но мы предупредили, если в последующем будут вопросы, которые потребует принятия более жестких мер, после двухнедельного карантина, мы можем пойти на более жесткий карантин, - пояснил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!