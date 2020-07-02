У 101 умершего казахстанца коронавирус был сопутствующим

Основной причиной смерти являлись сосудистые заболевания, инсульты и инфаркты.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, у скольких умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 30 июня зарегистрирован 101 летальный случай среди пациентов с положительным тестом на коронавирус, где основной причиной смерти являлись другие заболевания - сосудистые, инсульт, инфаркты, онкологии и иные заболевания, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он также рассказал о количестве заболевших пневмонией в сравнении с 2019 годом.

По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных заболеваний пневмонией увеличилось на 55,4% - составило 98 546 против 63 436 случаев. В июне 2020 года зарегистрировано 32 724 таких случаев, в 2019 году - 7 964, - добавил глава Минздрава.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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