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Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Мы победили

Но мы не снижаем градус борьбы.

Фото : belta.by2 июля 2020, 16:28

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград отметил, белорусский народ уже победил болезнь, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Белта, он особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость.

На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал Президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.


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