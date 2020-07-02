Увольнения и выговор: итоги проверки по жалобе медика в Жамбылской области

Также выговор объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову.

Специальная комиссия завершила служебное расследование по обращению медработника Жуалынской центральной районной больницы Фариды Жанбатыровой, опубликованному в социальных сетях, передает zakon.kz.

По предварительным результатам служебной проверки, некоторые доводы Ф.Жанбатыровой подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения, - сообщила пресс-служба акимата Жамбылской области.

Как отмечается, за допущенные нарушения будут освобождены от должностей главный врач ЦРБ Б. Алпысбай, заместитель главного врача по экономике А. Байтореев.

Также выговор объявлен акиму Жуалынского района Н. Ергебекову.

По информации акимата, в состав комиссии вошли представители управления здравоохранения, аппарата акима области, а также общественности.

Членами комиссии проведены отдельные встречи с медработниками, коллективом медучреждения, а также анонимное анкетирование.

Перед комиссией была поставлена задача объективно и беспристрастно разобраться по всем озвученным фактам, принять конкретные меры по недопущению нарушений прав работников лечебного учреждения.

Все материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Как сообщалось в СМИ, работающая в поликлинике Жуалынского района Жамбылской области Фарида Жанбатырова пожаловалась на то, что ее непосредственное руководство заставляет своих сотрудников возвращать часть надбавок, которые они получили за работу в условиях коронавируса.

По ее словам, с апреля этого года она была задействована в противоэпидемических мероприятиях и работала с утра до вечера. За это ей поступила надбавка в размере 160 тысяч тенге, однако руководство поликлиники потребовало, чтобы 39 тысяч тенге медик вернула.

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