13-летний мальчик нанес на протез портрет Тайсона Фьюри. Реакция бесценна

13-летний мальчик нанес на свой протез ноги портрет чемпиона мира WBC в тяжелом весе по версии британца Тайсона Фьюри. Реакция известного боксера бесценна, передает zakon.kz.

Фьюри оказался тронут таким вниманием к своей персоне и посвятил 13-летнему болельщику трогательное послание в микроблоге Twitter.

Известно, что мальчик решил украсить протез портретом Тайсона Фьюри в знак поддержки.

13 year old Leroy Collins from Dublin, I’m honoured that you got me on your leg pal, god bless you. And please send me your address and I’ll get some gear out to you buddy. pic.twitter.com/ziLa1HYgTN