Сколько абитуриентов сумели набрать проходные баллы в ЕНТ

Всего ЕНТ сдавали 131 754 абитуриента.

В Казахстане в период с 21 июня по 1 июля было проведено Единое национальное тестирование. В этом году количество желающих сдать ЕНТ достигло рекордных показателей – 131 754 абитуриента, передает zakon.kz.

Из них 111 113 заявлений – от выпускников текущего года, что составляет 82% от общего количества абитуриентов. К слову, в прошлом году заявлений было подано на 12% меньше.

Тестирование осуществлялось в 161 пункте проведения ЕНТ. В целях обеспечения контроля за ходом тестирования в регионы были направлены 1983 представителя от Министерства образования и науки. Кроме того, за процессом проведения ЕНТ наблюдали 510 человек, которые вошли в состав

Специальных мониторинговых групп: общественные деятели, представители неправительственных организаций, СМИ, Антикоррупционной службы и проектных офисов "Адалдық алаңы".

Участие в ЕНТ-2020 приняли 92,1% абитуриентов от общего количества подавших заявление, в 2019 году данный показатель составил 94%.

Проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, что на уровне показателя прошлого года. Средний балл по республике составил 64,06, что сильно не отличается от показателя среднего балла 2019 года (65,5 баллов).

В текущем году впервые была использована система распознавания лиц Face ID через базу "электронного правительства", в связи с чем уменьшилось количество попыток сдачи ЕНТ подставными лицами. Так, в этом году 7 человек пытались сдать ЕНТ вместо заявленных абитуриентов, в прошлом году было зарегистрировано 34 таких факта.

119 абитуриентов не сдали ЕНТ в запланированное время по состоянию здоровья, тестирование для них будет организовано отдельно до 19 июля.

В текущем году всем абитуриентам впервые было разрешено использовать калькуляторы, увеличено время тестирования, выпускники были освобождены от итоговых школьных экзаменов.

Кроме того, на ЕНТ-2020 все аудитории были обеспечены камерами видеонаблюдения, всего зарегистрировано более 9,5 млн просмотров процедуры проведения ЕНТ в режиме онлайн. Теперь в соответствии с действующими правилами все эти видеозаписи будут проанализированы до 25 августа текущего года. В случае выявления использования запрещенных предметов результаты тестирования будут аннулированы.

В каждом из пунктов проведения ЕНТ были усилены меры медико-санитарного характера. Участники тестирования проходили 5 этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, замер температуры, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок.

При запуске и рассадке тестируемых соблюдалось расстояние не менее двух метров. Каждая аудитория периодически проветривалась и обрабатывалась бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха. Аудитории были заполнены в среднем всего лишь на 35%, в каждой присутствовали 10-18 человек. В прошлом году в одной аудитории в среднем находились 50 абитуриентов.

В целом, Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме.

В августе состоится следующее ЕНТ, по результатам которого, если абитуриент наберет пороговый балл, то сможет поступить на платное отделение вуза. Также для поступления на платное отделение вуза действительны сертификаты январьского ЕНТ при наличии проходных баллов.

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