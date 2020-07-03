На похороны религиозного деятеля в Сарыагаше пришли сотни человек

По расчетам акимата на панихиде было 800 человек.

В Сарыагаше похоронили известного казахстанского религиозного деятеля Абдугаппара Сманова. Видео с панихиды разлетелось по всем соцсетям, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", несмотря на предупреждения властей и просьбу родных, проститься с наставником-богословом пришли сотни человек.

Абдугаппар Сманов имел огромное влияние среди верующих и сотни последователей. Он был директором Сарыагашского медресе-колледжа. К нему прислушивались, а на его молитвы собирались полные мечети.

Смерть Абдугаппара Сманова была внезапной. 30 июня он попал в больницу. На следующий день его уже не стало - пневмония. Ему было всего 50.

Мы не придавали смерть Абдугаппара большой огласке. Накануне похорон к нам приходили с акимата и полицейские. Предупредили, что панихиду нужно провести в соответствии со всеми карантинными требованиями. Но народ сам пришел проститься с Абдугаппаром. Мы не могли выгнать людей. Раздавали маски тем, кто был без них, - рассказал родственник погибшего Калходжа Музаппаров.

Бессильными оказались полиция и местная власть. Количество людей превзошло все ожидания. По расчетам акимата на панихиде было 800 человек.

Полиция не могла применять какие-то жесткие меры, поскольку это были похороны. Мы попытались отрегулировать, но было очень сложно, людей очень много собралось. Здесь важнее самосознание граждан, чем какие-то репрессивные меры. Да, мы могли бы закрыть район, но на каком основании? Режим ЧС не введен, блокпосты мы были вынуждены снять. Контролировать эти вопросы очень сложно. Тонкая материя, - заявил замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Массовых поминок на 7 и 40 дни не будет – такое решение приняли родные покойного Абдугаппара Сманова. Они сделают это в узком кругу.

Сейчас мы должны беречь себя и своих близких и не допустить такого впредь. Вы можете помолиться за душу покойного и на расстоянии. Всевышний услышит вас, где бы вы ни находились, - сообщил Мусабек Актабмерды.

Правила проведения поминальных мероприятий в условиях пандемии коронавируса представили в Духовном управлении мусульман Казахстана. На погребальной молитве должны присутствовать только члены семьи и близкие родственники; количество присутствующих не должно превышать 30 человек. Также лучше отказаться от рукопожатий, соблюдать дистанцию, а после похорон сразу же идти по домам.

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