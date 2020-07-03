Последний укол: в смерти ветерана-афганца родные обвиняют врачей

В полиции завели уголовное дело.

В Алматы после обезболивающего укола скончался ветеран Афганской войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Родственники утверждают, что виной всему халатность медиков. В полиции завели уголовное дело.

Рядовое обращение в поликлинику для 71-летнего ветерана-афганца стало роковым. Адамбек Байыров долгое время страдал от гастрита. Накануне болезнь обострилась. В поликлинику его привезли родные. Но там пациента приняли не сразу, рассказывает родственница.

Дедушку два часа не принимали, то врача нет, то еще что-то. Мы попросили поставить обезболивающее, так как ему было плохо, очень болел желудок. Нам отказывали. Затем все же согласились вколоть. Говорили, что это была но-шпа, - рассказала невестка погибшего Венера Карибаева.

По словам родных, через несколько минут после инъекции мужчине стало хуже. Спустя четверть часа он скончался на руках у родственников. Сын погибшего уверен: это произошло из-за халатности медиков.

Он сюда приехал, врачи, во-первых, не пускали, сказали, что вы больны. Измерили температуру - датчик показал 35,7, а в заключении написали, что 38. Потом когда поставили укол, он задыхаться начал. Он вышел, вот на это самой скамейке получается, он сел, у него пошла одышка и в этот момент ему стало плохо, - рассказал сын погибшего Бауржан Байыров.

После случившегося врачи перестали выходить на связь, жалуются родные. Якобы и спасти пациента никто не пытался. Погибший прошел афганскую войну, был полковником в отставке. В городской поликлинике ветеранов Великой Отечественной войны он не раз получал лечение. Но после смерти на связь с родными никто из медиков не вышел.

Два часа лежал на улице, никто не помогал. После этого все разбежались, на вопросы никто не отвечает. Мы не виноваты, говорят, А кто виноват тогда? Все справки, что нет коронавируса, что нет температуры - все есть, - задался вопросом родственник Сабит Кызайбеков.

В больнице с предъявленными обвинениями не согласны. Там своя правда. Считают, что у пациента на момент обращения уже было плохое состояние: кашель, высокая температура, насморк и боли в мышцах. При этом, была ли произведена инъекция - неизвестно.

После проведенного осмотра выставлен диагноз – пневмония неуточненная. Было назначено лечение. На улице во время ожидания машины для отъезда домой состояние мужчины резко ухудшилось. Для оказания первой медицинской помощи был вызван доктор, который проводил непрямой массаж сердца, искусственное дыхание в течение 30 минут, однако пациент скончался, не приходя в сознание, - сказала главный врач городской поликлиники ветеранов ВОВ Нурзия Дауренбекова.

По предварительной версии врачей, мужчина скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Точную причину смерти теперь предстоит выяснить судмедэкспертам. Результаты будут готовы в ближайшее время. По факту смерти уголовное дело уже завели в Департаменте полиции города.

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