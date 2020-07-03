В Туркестане отчим три года насиловал падчерицу

Назначен ряд экспертиз.

Об этом заявила 14-летняя жительница города, сообщает zakon.kz.

Как утверждают родные девочки, со стороны биологического отца заявление в полицию было написано в 20-х числах июня. Вот только кроме психологов о состоянии ребенка никто не интересуется.

В 2016 году, когда я училась в 6-ом классе он начал ставить меня на колени и давать мне в р…. Я все делала потому, что я боялась, он пугал меня. В 2018 году, когда дома никого не было он завел меня в спальню, в их спальню, раздел всю и взял меня… — рассказывает девочка изданию "Отырар".

Подросток утверждает, что и ее мать была в курсе событий. Но на откровенную беседу и огласку девочка согласилась, так как боится, что ее нелегкую судьбу может повторить и ее сводная сестра.

Одной из первых жуткую историю потерпевшая поведала своей тете, которая признается, что до сих пор не может прийти от услышанного.

С девочкой каждый день работает школьный психолог, который не отрицает, что подросток может говорить правду и воспринимать ее спокойно.

У девочки есть страх. Но, не так много. Так как она относится к такому темперамент-типу как Флегматик и Сангвиник. То есть, флегматик может все держать в себе и избегать скандалов. А сангвиник — добродушный. Такой тип людей не принимает плохое близко к сердцу, - уточнила Назым Нурмахамбетова, педагог-психолог.

Мать девочки давать комментарии отказалась.

В департаменте полиции сообщили, что заявление было принято и зарегистрировано в ЕРДР Управления полиции Туркестана 22 июня и возбуждено уголовное дело по ст. 121 "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемым по делу проходит отчим потерпевшей. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Проводится ряд экспертиз.

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