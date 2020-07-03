Пьяные девушки не давали заснуть жильцам многоквартирного дома в Шымкенте

В итоге полицейские доставили их в центр временной детоксикации.

В Шыменте полицейские доставили в центр детоксикации шумную компанию пьяных девушек, не дававших заснуть жителям целого многоквартирного дома, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 2 июля около 4 часов утра жители одного из домов микрорайона “Восток” сообщили в полицию о нетрезвой компании девушек, которые своим шумным поведением не дают им спокойно спать.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, обнаружили во дворе дома трех девушек, распивающих спиртные напитки. На замечания стражей порядка девушки не реагировали и хотели продолжить свои посиделки. В итоге полицейские доставили их в медучреждение для медицинского освидетельствования, которое выявило у девушек состояние алкогольного опьянения средней степени. После этого они были доставлены в центр временной детоксикации.

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