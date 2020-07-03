Еще 1501 человек заразился коронавирусом в Казахстане

Из них 1005 без клинических проявлений.

Еще 1501 человек заразился коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает zakon.kz.

Из них 1005 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 119 / 49

город Алматы - 206 / 131

город Шымкент - 100 / 56

Акмолинская область - 46 / 36

Актюбинская область - 59 / 27

Алматинская область - 123 / 102

Атырауская область - 327 / 267

Восточно-Казахстанская область - 91 / 38

Жамбылская область - 65 / 48

Западно-Казахстанская область - 50 / 50

Карагандинская область - 77 / 50

Костанайская область - 48 / 24

Кызылординская область - 25 / 15

Мангистауская область - 78 / 71

Павлодарская область - 37 / 11

Северо-Казахстанская область - 21 / 15

Туркестанская область - 29 / 15

Всего в стране выявлено 44075 заболевших, из них выздоровели 14 777 человек.

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