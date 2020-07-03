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Еще 1501 человек заразился коронавирусом в Казахстане

Из них 1005 без клинических проявлений.

Фото : inbusiness.kz3 июля 2020, 10:43

Еще 1501 человек заразился коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает zakon.kz.

Из них 1005 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 119 / 49
город Алматы - 206 / 131
город Шымкент - 100 / 56
Акмолинская область - 46 / 36
Актюбинская область - 59 / 27
Алматинская область - 123 / 102
Атырауская область - 327 / 267
Восточно-Казахстанская область - 91 / 38
Жамбылская область - 65 / 48
Западно-Казахстанская область - 50 / 50
Карагандинская область - 77 / 50
Костанайская область - 48 / 24
Кызылординская область - 25 / 15
Мангистауская область - 78 / 71
Павлодарская область - 37 / 11
Северо-Казахстанская область - 21 / 15
Туркестанская область - 29 / 15

Всего в стране выявлено 44075 заболевших, из них выздоровели 14 777 человек.


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