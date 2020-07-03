Форму-086 разрешили не сдавать при подаче документов в организации образования

Но ее нужно будет принести позже.

Из-за трудностей при получении медсправок гражданам разрешается временно не представлять их при сдаче документов для поступления в организации образования, передает zakon.kz

В целях обеспечения безопасности граждан и учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, Министром образования и науки подписан приказ, временно разрешающий прием документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок.

В обязательном поле по закреплению медицинских справок в портале "электронного правительства" Egov.kz будет включена дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки, для тех кто по независящим от них обстоятельствам не сможет ее получить. Дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования.

Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года.

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