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Экс-министр Биртанов выписан из больницы

На сегодня бывший глава Минздрава продолжает амбулаторное лечение.

Фото : zakon.kz3 июля 2020, 11:31

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов выписан из инфекционного стационара, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

Елжан Амантаевич в связи с улучшением состояния здоровья выписан из инфекционного стационара. На сегодня продолжает амбулаторное лечение, — сообщила Гиният.

14 июня экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь, — написал экс-министр.

Он рекомендовал всем казахстанцам соблюдать «личный карантин», обязательно придерживаться рекомендаций по профилактике.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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