В Алматы началось комплектование воинских частей Вооруженных Сил

На время отборочных мероприятий они обеспечиваются трехразовым горячим питанием и постельным бельем.

Из Алматы отправили первых 60 призывников в подразделения и части Вооруженных Сил. Молодые люди пройдут службу в военных частях гвардейского гарнизона Жамбылской области, передает zakon.kz.



Главная задача призывных комиссий сейчас – не только отобрать годных по здоровью к воинской службе призывников, но и не допустить призыв граждан, зараженных коронавирусной инфекцией. Все мероприятия по призыву проходят в режиме строгого соблюдения санитарных норм.

На сегодняшний день мы укомплектовали части Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии РК. Порядка 1000 человек уже проходят службу. Сейчас началось комплектование Вооруженных Сил. Успешно прошедшие медкомиссию будут направленны в воинские части Министерство обороны, - рассказал начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев.

По правилам проведения призыва перед отправкой на срочную воинскую службу в ряды Вооруженных Сил в течение трех дней призывники находятся на территории городского сборного пункта Департамента по делам обороны Алматы, где проходят медицинскую комиссию, психологическое тестирование и беседы с представителями воинских частей.

На время отборочных мероприятий они обеспечиваются трехразовым горячим питанием и постельным бельем. По их окончанию годные по состоянию здоровья к воинской службе будут зачислены в воинские части, а те, кто не пройдет медицинскую комиссию, отправятся домой. Молодые люди в обязательном порядке встретятся со своими близкими, но ввиду карантинных ограничений прежних торжественных проводов не будет.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса приведение к присяге призывников проходит без участия их родственников, родителей. Но у военнослужащих есть возможность снять на видео момент приведения к присяге и отправить родным и друзьям.

Стоит отметить, что из Алматы в рамках нынешней призывной кампании будет призвано более 1500 человек.







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