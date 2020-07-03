Незастрахованные казахстанцы смогут получать только гарантированный объем бесплатной медпомощи

Льготный период для возможности застраховаться завершился 1 июля 2020 года.

С 1 июля казахстанцы, не застрахованные в системе ОСМС, могут рассчитывать только на получение гарантированного объема бесплатной медпомощи, передает zakon.kz.

Система обязательного социального медицинского страхования заработала с 1 января 2020 года. До 1 апреля 2020 года все граждане считались условно застрахованными. Данный льготный период был предусмотрен, чтобы казахстанцы прикрепились к поликлиникам, определили свой статус. Однако по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева было поручено продлить право незастрахованных граждан на получение медицинской помощи в системе ОСМС до 1 июля 2020 года в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения, - пояснили в фонде медстрахования.

Как отмечается, на 1 июля на специальный счет в Национальном банке поступило взносов и отчислений от населения за 5 месяцев на сумму более 214 млрд тенге, из которых 122,6 млрд – это взносы государства за представителей 15 льготных категорий. Застрахованными в системе сейчас являются более 14,5 млн граждан, в том числе около 11 млн человек – за счет государства.

Также по постановлению правительства освобождены до 1 октября 2020 года около 1 млн граждан – сотрудников 29 категорий МСБ. Они не производят отчисления за наемных работников до указанного периода и за ними не скапливаются долговые обязательства. Также не удерживают взносы с заработных плат сотрудников, при этом за ними сохраняется статус застрахованности. При сдаче нулевой налоговой отчетности пени и штрафы за неуплату отчислений начисляться тоже не будут, - отметили в фонде.

Между тем, как пояснили в ФСМС, все граждане, независимо от статуса застрахованности, имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Туда входит скорая помощь, амбулаторно-поликлиническая, плановая стационарная и стационарозамещающая помощь при социально значимых и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, стационарная помощь по экстренным показаниям, а также прививки.

Что касается расходов на оплату медицинских услуг в пакете ОСМС, произведенных Фондом социального медицинского страхования в адрес поставщиков медуслуг, то за 5 месяцев текущего года они составили порядка 159 млрд тенге с учетом авансирования.

По сравнению с 2019 годом финансирование медицинских услуг выросло более чем на половину – на 58 %. Наибольший рост наблюдается по медицинской реабилитации – в 9,6 раза и консультативно-диагностическим услугам – в 6,5 раза.

В фонде отметили, что с внедрением системы ОСМС объемы потребления медицинской помощи в первом квартале значительно увеличились: стационарной помощи – на 13,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) за счет увеличения плановой госпитализации на 79%.

Специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара только в первом квартале оказана 827 тыс. пациентам, в том числе 2302 пациентам с применением высокотехнологичных медицинских услуг (рост по сравнению с 2019 годом составил 16%). При этом, удельный вес экстренной госпитализации снизился с 70% до 52%, что благоприятно сказывается на лечебном процессе и выздоровлении пациента. Объемы медицинской реабилитации увеличились на 35%.

Вместе с тем режим ЧП и введение ограничительных мероприятий значительно отразился на объемах потребления медицинской помощи в системе ОСМС: плановая госпитализация снизилась на 32% от среднемесячного показателя 1 квартала, в том числе с применением ВТМУ на 47%; медицинская реабилитация – в 2 раза, экстренная госпитализация – на 8%. Фондом принимаются меры для стабилизации финансового положения медицинских организаций.

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