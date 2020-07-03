Мы можем бесплатно обеспечивать больных - Гиният.

Пациенты с симптомами COVID-19 смогут бесплатно получать антибиотики в поликлиниках. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает корреспондент zakon.kz

Сегодня в рамках ОСМС имеется перечень бесплатных препаратов, в этот перечень входят ОРВИ и внебольничные пневмонии. В эти дни проводились совещания и консультации главных врачей поликлиник и было указано, что в рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных, которые амбулаторно лечатся похожими на КВИ-инфекцию пневмониями из этого списка. Было дано министерством поручение. Акиматам отправлены письма, чтобы сделали дополнительные заявки СК-Фармации, закупали эти препараты, - сообщила она.

По ее словам, "в перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей - жаропонижающие".

Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках, - добавила вице-министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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