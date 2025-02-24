Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты
Фото: pexels
Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения внесены лекарственные средства "Амисульприд", "Периндоприл" в комбинации с диуретиками, "Гуселькумаб", "Апалутамид" и "Даратумумаб".
В частности, они применяются:
- "Амисульприд" – антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и других психических расстройств;
- "Периндоприл" в комбинации с диуретиками – лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;
- "Гуселькумаб" – препарат, применяемый для лечения псориаза;
- "Апалутамид" – средство, используемое в терапии онкологических заболеваний;
- "Даратумумаб" – лекарственный препарат для лечения злокачественных заболеваний.
Как пояснили в Минздраве, включение этих препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения позволит пациентам получать их бесплатно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.
"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения