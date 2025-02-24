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Право

Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 16:00 Фото: pexels
Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения внесены лекарственные средства "Амисульприд", "Периндоприл" в комбинации с диуретиками, "Гуселькумаб", "Апалутамид" и "Даратумумаб".

В частности, они применяются:

  • "Амисульприд" – антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и других психических расстройств;
  • "Периндоприл" в комбинации с диуретиками – лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;
  • "Гуселькумаб" – препарат, применяемый для лечения псориаза;
  • "Апалутамид" – средство, используемое в терапии онкологических заболеваний;
  • "Даратумумаб" – лекарственный препарат для лечения злокачественных заболеваний.

Как пояснили в Минздраве, включение этих препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения позволит пациентам получать их бесплатно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.

"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения