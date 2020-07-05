В Казахстане отмечается Национальный день домбры

Домбра - музыкальный двуструнных инструмент, который с незапамятных времён занимает очень важное место в жизни кочевников.

В 2018 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев учредил Национальный день домбры, отмечаемый в первое воскресенье июля. В этом году в нашей стране его отмечают в 3-й раз, передает zakon.kz.

Указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня домбры был обнародован 13 июня 2018 года. Елбасы не устает повторять, что домбра – это "паспорт и бренд" казаха, часть его неповторимого облика.

Традиционно в этот день проходили концерты, выступления выдающихся домбристов, выставки литературы, посвященной исполнительству на домбре и демонстрацию эволюции инструмента. К примеру, в 2019 году на площади у монумента Қазақ Елі в Нур-Султане больше двух тысяч человек одновременно исполняли знаменитые кюи, на праздник в столицу домбристы приехали из разных уголков республики.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса и введенным усиленным карантином празднование Национального дня домбры проходит в режиме онлайн. Казахстанцы передают друг другу видео-эстафету, играя популярные и узнаваемые в народе кюи на домбре, учреждения культуры проводят прямые эфиры в социальных сетях. Мероприятие "День домбры" можно будет посмотреть в онлайн-режиме на телеканале "Казахстан",

Домбра - музыкальный двуструнных инструмент, который с незапамятных времён занимает очень важное место в жизни кочевников. Археологическими исследованиями установлено, что сакские кочевые племена использовали двухструнные музыкальные инструменты, которые схожи с казахской домброй и могут являться её прототипом, более 2 тыс. лет назад. По письменным памятникам евразийского континента можно сделать вывод, что домбра и её родственные инструменты других народов на материке хорошо известны с давних времен. В памятниках разных периодов на евразийском пространстве мы узнаем о присутствии этого щипкового инструмента, в частности из памятников сакского, гуннского происхождения. Также встречается этот инструмент и у кипчаков. До нас дошли кюи тех лет как: Ертіс толқындары (волны Иртыша), Мұңды Қыз (печальная девушка), Тепен көк (рысь),Ақсақ қаз (хромой гусь), Бозіңген (светлая верблюдица), Желмая (одногорбый верблюд), Құланның тарпуы (топот кулана), Көкейкесті (глубокое переживание) и другие.

Великие музыканты степи - Курмангазы, Даулеткерей и многие другие создали немало домбровых кюев, масштабных по замыслу. Среди них чья композиция "Адай" до сих пор популярна в Казахстане и не только.

Неслучайно среди народных инструментов фольклорист, "собиратель казахских песен и кюев" Александр Затаевич (1869-1936) отдает предпочтение домбре, допуская мысль, что она и была создана для исполнения именно кюйев. Нотная запись кюйев оказалось очень трудоемкой и сложной работой. Но Александр Викторович, постепенно приобретая определенные навыки "импровизованной стенографии", записывает и включает в свой первый сборник около 20 пьес разных авторов. Полюбив музыку кочевого народа, он мечтает развить и углубить свой труд, записав "лучших казахских домбристов, слух о которых широко разносится по степи".



Эту цель ему удается достичь, подготовив и издав в 1931 году "500 казахских песен и кюев". В этот сборник вошли музыкальные пьесы таких замечательных кюйши, как Даулеткерей, Мусералы, Туркеш и Курмангазы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!